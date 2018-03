Regionali, primi malumori di Molise 2.0 su Veneziale, l’Idv: Ruta ci ha traditi, ci tiriamo fuori

I malumori da parte di alcuni pezzi di Molise 2.0 sulla scelta di candidare alla presidenza della Regione Molise, Carlo Veneziale al posto di Roberto Ruta, emergono già dalle prime ore della serata.

I primi a tirarsi ufficialmente fuori dalla competizione elettorale del 22 aprile in Molise sono i componenti dell‘Italia dei Valori. Il partito di Ignazio Messina nato dalle ceneri di quella che fu l’Idv di Antonio Di Pietro.

Lo ha annunciato con un comunicato il segretario regionale del partito Angelo Di Stefano,

“L’intero partito – si legge in un comunicato- ha sposato sin dal primo momento tutte le iniziative dell’Ulivo 2.0 poi diventato Molise 2.0. Un’avventura straordinaria culminata con l’assemblea dei 1300 delegati che hanno approvato all’unanimità i punti programmatici per il rilancio della Regione Molise. Nell’occasione ho manifestato la disponibilità quale candidato Presidente della Regione Molise con l’Ulivo 2.0. Tutti insieme abbiamo legittimato poi il senatore Roberto Ruta, quale Ns. miglior rappresentante per unire tutte le anime del centro sinistra disapprovando l’operato del governo Frattura. Una discontinuità assoluta con il passato ed un’azione diversa e decisa per recuperare il popolo del centrosinistra che ha manifestato sdegno e vendetta in favore dei 5stelle alle scorse elezioni nazionali”.

Angelo Di Stefano ci spiega anche quello che è stato il percorso politico del suo partito fino ad oggi. Il quale, lo ricordiamo, a livello nazionale è confluito nella lista di Beatrice Lorenzin, quindi con il centrosinistra a cui fa riferimento la coalizione di Veneziale.

“L’Italia dei Valori – ha sottolineato- fino alla giornata di ieri ha partecipato a tutte le trattative tra il Partito Democratico e Molise 2.0. Lo stesso Senatore Ruta ha segnalato 5 nomi utili alla segretaria Micaela Fanelli. Oggi a nostra insaputa siamo venuti a conoscenza che Ruta e qualche altro amico hanno accettato la candidatura di Carlo Veneziale. La discontinuità era rivolta non solo alla figura del Presidente della Regione Molise, stimato professionista e amico personale, ma a tutti i rappresentanti della giunta regionale. Ci ritroviamo oggi Carlo Veneziale, come sostituto di Frattura, persona seria e onesta come il presidente, ma assessore attualmente in carica con l’amministrazione Frattura.continua su http://molione.altervista.org/regionali-primi-malumori-molise-2-0-veneziale-lidv-ruta-ci-traditi-ci-tiriamo/