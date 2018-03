Incidente a Pesche nella notte , estratta la conducente dalle lamiere contorte e affidata alle cure del personale del 118

Ieri sera, probabilmente per un colpo di sonno, una autovettura è uscita fuori strada sulla viabilità che conduce all'Università del Molise sede di Pesche (IS). I Vigili del Fuoco dopo aver estratto dalle lamiere contorte la conducente, in evidente stato di shock, l'hanno affidata alle cure del

personale del 118. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno recuperato il veicolo incidentato. In corso le indagini da parte delle Forze dell'Ordine per ricostruire l'esatta dinamica.