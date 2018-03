Elezioni Regionali-Paglione, sindaco di Capracotta interviene a sostegno di Veneziale candidato alla presidenza della regione Molise per la coalizione di centro sinistra

Candido Paglione sindaco di Capracotta interviene a sostegno della candidatura di Carlo Veneziale, candidato per la coalizione di centro sinistra alla presidenza della regione Molise:

"Carlo Veneziale candidato unitario del centro sinistra alla presidenza della Regione Molise è una scelta che condividiamo pienamente e che ci fa ben sperare.

Penso di poter parlare a nome della collettività che rappresento, quando affermo che Carlo, da assessore regionale, ci è sempre stato vicino nelle nostre richieste e rivendicazioni, sui vari temi in cui siamo impegnati per il bene della nostra stessa comunità. Sul profilo personale e umano non aggiungo nulla, lo conosco da tanti anni.

E’ questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. Politicamente, poi, è riuscito a fare sintesi e questo è un primo grande risultato.

Salutiamo la sua candidatura, quindi, come una notizia molto positiva, capace di darci un po’ di speranza. Personalmente lo sosterrò, ma sono sicuro che l’intera comunità saprà mandargli quei segnali importanti che merita, proprio per le sue doti e per l’attenzione che ha sempre mostrato per la nostra terra".