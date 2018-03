Settore Giovanile Olympia Agnone-Torneo delle regioni in Abruzzo: Iniziata l'avventura di Ziroli, Sica e Borriero, nelle rappresentative molisane

Con le convocazioni dei calciatori avvenuta oggi da parte dei tre selezionatori è, di fatto, iniziata l’avventura delle tre rappresentative molisane, Juniores, Allievi e Giovanissimi, che prenderanno parte, in Abruzzo, alla 57ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11. Le tre comitive, dopo il raduno fissato per la mattinata di oggi al “Vitantonio” di Ripalimosani nel pomeriggio hanno raggiunto il quartier generale di Roseto degli Abruzzi dove trascorreranno le ore che precedono l’esordio nel torneo. Torneo che comincerà sabato con le gare della prima giornata. Il Molise è stato inserito nel girone C insieme a Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

I tre ragazzi dell'Olympia Agnonese settore giovanile,, Ziroli, Sica e Borriero, hanno partecipato al raduno presso la sede regionale della FGC hanno indossato la divisa sportiva della Rappresentastiva Molise- Questo pomeriggio come previsto sono partiti alla volta di Roseto per il ritiro.I ragazzi sono stati accompagnati dal responsabile del Settore Giovanile Agnonese Prof Fernando Sica.

All'evento hanno partecipato circa 1800persone tra giocatori dirigenti e allenatori

Oggi c'è stato l'esordio presso l'antistadio di Francavilla alle 10,30 dei Giovanissimi contro la Regione Piemonte - Valle d Aosta e alle 11,30 con gli Allievi della stessa regione. Grande soddisfazione in casa granata per questi risultati raggiunti otre alle convocazioni di Marino e La Bua al ritiro di Viareggio