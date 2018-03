Asrem assume 4 medici. Bando concorso per anestesia e rianimazione

CAMPOBASSO, 23 MAR - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha emanato un bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro medici per la disciplina di anestesia e rianimazione presso le strutture sanitarie regionali. Il via libera, dopo lo sblocco del turn over dovuto al Piano di rientro il riequilibrio del deficit sanitario, alla verifica della disponibilità finanziaria e a seguito della "grave carenza di dirigenti medici al fine di poter assicurare i Livelli essenziali di assistenza (Lea)". La documentazione è consultabile sul sito web asrem.org.