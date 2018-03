Regionali 2018, ecco tutti i nomi dei candidati: molte novità e salti della quaglia

Tra qualche ora le liste presentate oggi in Tribunale a Campobasso saranno controllate dalla Corte d’appello del Molise. Solo allora sapremo se i nomi presentarti in queste liste saranno quelli definitivi. Il controllo sarebbe già stato effettuato per la lista del Movimento Cinque Stelle che lunedì si presenterà già alla stampa. Quattro i candidati alla presidenza della Regione: Andrea Greco per il Movimento Cinque Stelle, Donato Toma per il centrodestra appoggiato da dieci liste, Carlo Veneziale con 5 liste (liquefatta quella dei sindaci che avrebbe invece appoggiato Frattura) e Agostino Di Giacomo con Casapound. Quest’ultima una lista di 15 persone che difficilmente riuscirà a qualificarsi ed entrare in consiglio. La corazzata di Toma è quella più numerica e che comprende anche tutti i saltatori della quaglia di quella che fu l’amministrazione Frattura. Veneziale ha 5 liste: il Pd ufficiale con Fanelli e Facciolla, Unione per il Molise che comprende tutti coloro che sono rimasti fedeli al centrosinistra 2013, Il Molise di Tutti di Pierpaolo Nagni e le due liste portate in eredità da quello che fu il progetto di Roberto Ruta. Quest’ultimo insieme a Paolo di Laura Frattura esce definitivamente dalla scena politica. Torna invece di prepotenza, nella lista Iorio per Toma il nome del’ex assessore Gianfranco Vitagliano. Lo stesso che lo aveva sconfessato nelle prime ore. Niente candidatura per Ulisse Di Giacomo. La dodicesima legislatura sarà sicuramente foriera di novità. Basta leggere l’elenco di candidati che vi proponiamo sotto.

CANDIDATO PRESIDENTE ANDREA GRECO

1. Andrea Greco

2. Patrizia Manzo

3. Valerio Fontana

4. Fabio De Chirico

5. Vittorio Monaco

6. Marialuisa Angelone

7. Marco Leva

8. Luigina Nuonno

9. Oreste Scurti

10. Angelo Primiani

11. Rita Santoro

12. Gianluca Monturano

13. Vittorio Nola

14. Adriana Niro

15. Paola Raspa

16. Pierluigi Caruso

17. Pierpaolo Terzano

18. Alberto Gentili

19. Stefania Gentile

20. Pina Laezza

COALIZIONE CENTRODESTRA DONATO TOMA PRESIDENTE

ORGOGLIO MOLISE (candidato presidente Donato Toma)

Vincenzo Cotugno Borrelli Errico Bucchicchio Marco Cefaratti Gianluca Colantuono Carmina (detta Carmelina) D’Ambrosio Donato Di Pascale Filomeno Galasso Antonio Marinelli Gabriella Matteo Paola Nardacchione Michele Norante Valentini Giulio Parente Patrizia Perna Gregorio Perretta Enrico Scinocca Roberta Sebastiano Fabio Spicciati Simona Succi Vittoria Ucciferri Carmen

1-FORZA ITALIA

1. Arena Giovanna

2. Cavaliere Nicola

3. Ciarniello Dominik

4. Colaci Rita Lisia

5. D’Antuono Antonella

6. D’Egidio Armandino detto Armandino

7. De Leo Mariela

8. Di Baggio Roberto

9. Di Bartolomeo Michele

10. Di Lorenzo Carmela

11. Ianiro Alessandra

12. Lalli Claudia Carmen

13. Marasca Roberta detta Einzing

14. Mastronardi Lino

15. Niglio Tommaso

16. Romagnuolo Nicola Eugenio detto Nico

17. Sanzò Francesca

18. Scarabeo Massimiliano

19. Sciulli Pompilio

20. Zullo Chiaramaria detta Chiara

UDC

1. Sabusco Giuseppe

2. Biello Filomena

3. Buondonno Bianca

4. Capodaglio Federica

5. D’angelo Monica

6. Di Nunzio Domenico

7. Di Pietro Giulia

8. Di Prete Sonia

9. Esposito Anna

10. Izzi Mimmo

11. Marcovecchio Linda

12. Melillo Vincenzo Salvatore

13. Micone Salvatore

14. Quici Giovanni

15. Rosa Michelangelo

16. Sacchetti Paola

17. Silvestri Tiziana

18. Tartaglia Angela Raffaella

19. Travaglini Nicola

20. Varricchione Mariateresa

POPOLARI PER L’ITALIA

1. Niro Vincenzo

2. Antonacci Bartolomeo detto Leo

3. Castelli Eliseo

4. D’AVERSA Donatella

5. DE TURRIS Raffaele

6. DI LUCENTE Andrea

7. DI BAGGIO Domenico

8. DI BELLO Giovanna

9. DI PILLA Giuseppe

10. FARESE Catia

11. FERRARA Domenico detto Mimì

12. KHALAF Sarah

13. LIBERANOME Paola

14. MANCINI Angela Nanella

15. MARTINO Giovanni

16. MORRONE Davide

17. ROMAGNUOLO Anna

18. STICCA Angelo

19. TEDESCHI Antonio

20. ZURLO Roberta

1. Aida Romagnuolo

2. Luigi Petroni

3. Natalino Molinari

4. Alberto Tramontano

5. Pasquale Tieri

6. Carmine B. Amatuzio

7. Antonio Selvaggio

8. Lorenzo Spadanuda

9. Ugo Di Criscio

10. Antonio Petruccelli

11. Luigi Frangione

12. Giuliana Corfiati

13. Angela Perpetua

14. Domenico Ciccarella

15. Filomena Calenda

16. Francesca Iafelice

17. Rita Pallotta

18. Francesca De Angelis

19. Giulia Minnillo

20. Enrichetta Cappello

1. Perrella Carlo Antonio

2. Baccaro Francesca

3. Del Gobbo Marcella

4. D’Ercole Angela

5. Fiocco Gabriella Vittoria

6. Frascatore Esmeralda

7. Gatta Antonella

8. Ialonardi Luigia

9. Lazzaro Filomena

10. Lena Vincenzo

11. Luisi Libero

12. Mancone Carmela Federica

13. Martelli Antonio

14. Napoletano Michele Franco

15. Palumbo Pasquale

16. Paolucci Davide

17. Pasquale Carmine

18. Perna Luciano

19. Saluppo Giuseppe

20. Saluppo Teresa

1) Erica Palmisciano

2) Gabriele Di Cienzo

3) Pasqualino Cordone

4) Antonio Miraldi

5) Anna Iaciofano

6) Roberto Tamburrini

7) Michele Rosa

8) Maria Piserchia

9) Melania De Cata

10) Michele Morese

11) Armando Lombardi

12) GianCarla Guzzon

13) Barbara Maffei

14) Stefania Tucci

15) Giovanni Verna

FRATELLI D’ITALIA

1. Di Sandro Filoteo

2. Antenucci Antonietta

3. Bucci Luciano

4. Caranci Christian

5. Cecanese Gianfederico

6. Cericola Michele

7. Di Lella Katia

8. Fantilli Mariangela

9. Mancini Giovancarmine

10. Manes Sabrina

11. Manna Chiarina

12. Mele Cosimo Damiano

13. Mistichelli Claudia

14. Paduano Luciano Fioravante

15. Pallante Quintino Vincenzo

16. Pitisci Rossella

17. Ricci Michele

18. Rivellino Lucia Marina

19. Romanazzi Ruggiero

20. Zezza Loredana

IORIO PER IL MOLISE-NOI CON L’ITALIA

1. Iorio Angelo Michele

2. Barilone Maria Domenica

3. Berardo Manuela

4. Costa Elena

5. Crolla Angela Maria

6. Di Biase Lucia

7. Lombardi Giacomo

8. Mastrogiovanni Luigi

9. Nucci Nunziatina

10. Patriarca Angelo

11. Rea Silvia

12. Sciulli Antonio Josè

13. Scuncio Eleonora

14. Silvestri Antonio

15. Siravo Edoardo

16. Stinziani Pietro

17. Vitagliano Gianfranco

18. Lombardozzi Sabrina

19. Del Riccio Leonardo

20. Casa Ernesto

FORCONI

1. Iannotti Orlando

2. Del Giudice Giuseppe

3. Mancini Dario

4. DI Rienzo Maria

5. Lupisella Valeria

6. Pavone Maria Rosaria

7. Petrone Rachele

8. Piacente Maria Carmela

9. Rinaldi Barbara

10. Sassano Angiolina

11. Tromba Tiziana

12. Barone Francesco

13. Catalano Luigi

14. Dall’Olio Alessandro

15. Di Vita Antonio

16. Grande Simone

17. Lombardi Michele

18. Passarelli Vicente Fernando

19. Petrone Salvatore

20. Pietrunti Giancarlo

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA VENEZIALE PRESIDENTE

-PARTITO DEMOCRATICO

1. Fanelli Micaela

2. Chimisso Maria Concetta

3. Facciolla Vittorino

4. Lombardi Francesco

5. Giammaria Carla

6. Saracino Anna Michelina

7. Cerio Pasquale

8. Izzi Claudio

9. Lalli Carmela

10. Marcantonio Pasquale

11. Sardelli Sergio

12. Coromano Luca

13. Mazza Wanda

14. Primiano Francesca

15. Palmobo Maria Teresa

16. Di Stefano Mariarosaria

17. Giuliano Pasquale

18. Saracino Andrea

19. Bertone Enzo

20. Di Martino Giuseppe

1. Luigia detta Gigietta Altopiedi

2. Daniela Assente

3. Anna Aurisano

4. Eduardo Cannarsa

5. Barbara De Marco

6. Michele Durante

7. Rita Paola Formichelli

8. Laura Greco

9. Alessandro Frasca

10. Vincenzo Mancini

11. Sandra Manuele

12. Milva Mastrangelo

13. Tonino Minichiello

14. Valeria Palladino

15. Erika Petrarca

16. Donato Pozzuto

17. Francesco Totaro

18. Lidia De Benedittis

19. Giuseppe Di Nezza

20. Antonio Trivisonno

UNIONE PER IL MOLISE

1. Avorgna Nicola

2. Ciocca Salvatore

3. Di Pietro Cristiano

4. Fazioli Sergio

5. Ferrazzano Vincenzo

6. Giorio Maria Jose

7. Ioffredi Domenico

8. Mancini Felicetta

9. Massari Nunzia

10. Matalone Beatrice

11. Messina Serena

12. Miniscalco Marcello

13. Palumbo Roberto

14. Petrarca Maria Piera

15. Tosto Alice

16. Valente Daniele

17. Buonsenso Angela Maria

18. Giangiobbe Maria Rosaria

19. Mancini Adelmo

20. De Marco Germana

1. Carriero Costanza

2. D’Amico Salvatore

3. Ciccarello Alessio

4. Colella Roberto

5. D’Alessandro Vittorio

6. D’Elia Giuseppe

7. D’Ottavio Carmine

8. De Vivo Rosaria

9. Di Cristofaro Francesca

10. Di Donato Angelo

11. Di Stella Andrea Caterina

12. Fiorilli Rocco

13. Galasso Clementina detta Dina

14. Gentile Rosanna

15. Neri Piero

16. Persichilli Giuseppe

17. Rivellini Giovannina

18. Salvatore Alessandra

19. Salvione Annalisa

20. Simone Adelaide

MOLISE DI TUTTI

1. Nagni Pierpaolo

2. Di Francia Salvatore

3. Rainone Giuliano

4. Palermo Di Meo Giovanna-detta Di Meo

5. Staffieri Enrico

6. Fatica Antonio

7. Calabrese Maria

8. Oriente Mario

9. De Benedictis Giuseppe

10. Cicchino Massimiliano

11. Verde Simona

12. Scocca Antonio

13. D’Agostino Davide

14. D’Alessandro Mirella

15. Marino Aida

16. de Santis Ramona

17. Ranieri Pulcheria

18. Albanese Lucia

19. Biondi Luigi

20. Di Fabbio Mauro

CASAPOUND AGOSTINO DI GIACOMO PRESIDENTE



CASAPOUND

1. Di Giacomo Agostino

2. Bruno Francesca

3. Del Zoppo Nicola

4. Fazio Federica

5. Morrone Pasquale

6. Florinda Lucrezia

7. Scarabeo Nicandro

8. Morrone Roberta

9. Antonilli Simone

10. Cavaliero Laura

11. Aprile Alberto

12. Vileno Lino

13. Di Gregorio Francesco

14. Mormile Andrea

15. D’Orso Antonella