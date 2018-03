Elezioni Regionali, ecco i nomi dei candidati provenienti dal territorio dell'Alto Molise

Tra qualche ora le liste presentate oggi in Tribunale a Campobasso saranno controllate dalla Corte d’appello del Molise. Solo allora sapremo se i nomi presentarti in queste liste saranno quelli definitivi. Il controllo sarebbe già stato effettuato per la lista del Movimento Cinque Stelle che lunedì si presenterà già alla stampa. Quattro i candidati alla presidenza della Regione: Andrea Greco per il Movimento Cinque Stelle, Donato Toma per il centrodestra appoggiato da dieci liste, Carlo Veneziale con 5 liste (liquefatta quella dei sindaci che avrebbe invece appoggiato Frattura) e Agostino Di Giacomo con Casapoud

Molte le candidature provenienti dal territorio dell'Alto Molise :

Andrea Greco candidato a presidente Lista M5S

Coalizione di Centro destra :

Sciulli Pompilio Sindaco di Pescopennataro e Presidente Anci Molise Lista Forza Italia

Di Lucente Andrea Sindaco di Vastogirardi lista Popolari per l'Italia

Linda Marcovecchio Vice Sindaco di Agnone Lista UDC

Mastronardi Lino Lista Forza Italia

Borrelli Errico Sindaco di Belmonte Del Sannio Lista Orgoglio Molise

Nucci Nunziativa Sindaco di Sant'Angelo del Pesco lista Iorio con il Molise

Coalizione di centro sinistra

Lombardi Francesco Sindaco San Pietro Avellana Lista PD

Galasso Clementina detta Dina Lista Molise 2.0