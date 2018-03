Agnone-Torna a riunirsi il Consiglio Comunale, 13 punti all'odg, il 27 Marzo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si comunica alla cittadinanza che il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi nell’Aula Consiliare del Comune, sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci – martedì 27 marzo 2018, alle ore 17,00 per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta del 28.2.2018.

2. Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio Noleggio Con Conducente (N.C.C.).

3. Approvazione Regolamento in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato.

4. Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2018.

5. Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche

. 6. TARI - Piano Economico e Finanziario anno 2018 - Approvazione.

7. TARI - Approvazione tariffe 2018.

8. Art.172, lett.c) del D.Lgs. nr.267/2000 - Verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza da cedere in diritto di proprietà o di superficie ai sensi delle leggi nr.167/1962, nr.865/1971 e nr.457/1978. Anno 2018.

9. Documento Unico di Programmazione - DUP. Approvazione.

10. Bilancio di previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2018/2020 - Approvazione.

11. Deliberazione n.6/2018/PRSE della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise - Rendiconto di gestione anno 2015 - Presa d'atto.

12. Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio in forma associata delle azioni previste nella Strategia dell’Area Interna “Alto Medio Sannio” della Regione Molise.

13. Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale – Ambito “Isernia” – Individuazione della stazione appaltante nel Comune di Isernia. Approvazione dello schema di Accordo.