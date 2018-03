Campionato Esordienti provinciale Olympia Agnone - Olimpic Isernia B : 3 partite a 0.

Dopo la partita vinta giovedì scorso a Venafro i ragazzi dell'Olympia sul terreno del Civitelle hanno affrontato per la quinta giornata di ritorno dell campionato i pari età dell' Olimpic Isernia B sconfiggendoli per 3 partite a zero con risultati tennistici in ogn partita singola.

Ci parla della gara il Mister dell'Olympia Michele Delli Quadri:

< I nostri ragazzi quest'oggi sono scesi in campo dimenticando la partita giocata a Venafro e concentrati decisi a tornare a essere squadra che non solo vince ma anche convince. Infatti le tre partite giocate con intensità e determinazione sono state veramente belle anche da vedersi. La prima partita infatti si è chiusa con un secco due a zero e con nessuna conclusione a rete da parte degli ospiti. La seconda partita è stata finalmente condotta non solo con un buon gioco a centrocampo ma con una grande determinazione e precisione da parte degli attaccanti al momento della conclusione a rete. In evidenza Fossaceca Michele che batte il portiere avversario ben quattro volte. Si chiude così la seconda partita con un risultato tennistico. Nella terza e ultima partita non cambia la musica e nemmeno il risultato. Dopo aver alternato la prima e la seconda squadra come vuole il regolamento per dare la possibilità a tutti di giocare lo stesso tempo di gioco si è chiusa questa giornata calcistica che finalmente ha riportato i ragazzi a giocare veramente come squadra.>

Questa squadra sta avanzando come un treno dimostrando carattere, tecnica e bravura, grande lavoro di mister Delli Quadr, e darà sicuramente grosse soddisfazioni al Settore Giovanile.