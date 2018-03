Elezioni regionali, inizia la campagna elettorale tra esclusioni e novità

Per ora, ossia prima della discussione dei ricorsi, le liste per le regionali scendono da 17 a 15. Per vizi di forma infatti sono state escluse la lista dei Forconi, in appoggio alla candidatura a presidente di Donato Toma e la lista di Casapound legata alla candidatura a presidente del suo coordinatore Agostino Di Giacomo.

Già nella giornata di oggi dovrebbero presentare il ricorso che gli permetterebbe di rientrare nella competizione elettorale. E lo dovrebbero fare prima che il Tribunale sorteggi l’ordine su cui le coalizioni e i partiti saranno sulla scheda elettorale. Problemi anche con la candidatura di Marcello Miniscalco a causa di una vecchia condanna riportata. Lo stesso problema che lo tenne fuori dal listino che nel 2013 appoggiò la candidatura di Paolo di Laura Frattura.

Intanto oggi inizia ufficialmente la campagna elettorale verso il 22 aprile. Nel pomeriggio, alla presenza del candidato presidente Donato Toma, dell’europarlamentare Aldo Patriciello e dell’onorevole Annaelsa Tartaglione al centrum Palace si presenterà la lista di Forza Italia. Tra i big ci sono il consigliere regionale uscente Nicola Cavaliere, che faceva parte della coalizione anche nel 2013 e il collega Massimiliano Scarabeo, capogruppo uscente del Pd della undicesima legislatura.

Mezz’ora più tardi lo scenario politico si sposta a Ripalimosani alla tipografia Palladino dove il candidato alla carica di presidente per il Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco, presenterà alla stampa tutti e 20 i candidati alla carica di consigliere regionale. Patrizia Manzo tra gli uscenti è quella più conosciuta ma la lista comprende venti professionalità che si preparano a gestire la cosa pubblica. Forti del ciclone 4 marzo...... continua su http://molione.altervista.org/elezioni-regionali-inizia-la-campagna-elettorale-esclusioni-novita/