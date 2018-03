Evento unico a S. Francesco "la Passione" dei “Giovani “Agnonesi

Mercoledì santo, 28 marzo 2018 alle h. 21.30 presso la chiesa Di S. Francesco di Agnone andrà in onda “La passione di Cristo”, con rievocazione della vita di Gesù dalle tentazioni alla predicazione, ai miracoli sino alla Resurrezione.

Come sempre detto evento sarà a cura dei “Giovani Agnonesi”, creatura del funambolico ed artistico Fabio Verdone. Quest’ultimo, ormai re del Web, sarà affiancato, come negli ultimi anni da Paolo Porrone alla Regia; quest’ultimo, anche se vive a Roma, ama il suo paese, ove torna spessissimo ed offrirà grande supporto alla recitazione visto il back ground notevole al riguardo;

La scenografia, invece sarà ad appannaggio dell’incommensurabile Fabio Verdone, mentre Porrone darà il suo contributo anche nell’interpretazione autorevole del Governatore Ponzio Pilato. Tra le novità nella parte del protagonista assoluto, da menzionare un attento e meticoloso nello studio della parte, Mattia Carlomagno nel ruolo di Gesù; in rilievo anche Cleofe Amicone, originaria di Poggio sannita nel ruolo della Madonna, Tiberio Larocca (estroso poeta Caccavonese) nella parte di Giuda, l’outsider Silvana Falcione nella parte di Marta, il fedelissimo Alfredo Labbate, attore incisivo nella parte di Pietro, Edmondo Amicarelli, eclettico nella parte di Caifa e l’istrionico Francesco Spadanuda nel ruolo di Giovanni il Battista.

Un elogio particolare a chi lavora dietro le quinte e non solo come David Di Mario, sacerdote del Sinedrio, ma anche factotum a tutto tondo, nonché ad Antonio Colato, che sostiene con passione e sacrificio “I Giovani Agnonesi”, congiuntamente a Luciana De Michele per i costumi, a Gabriele Iaciancio per il software a Franco Bocchetti per le locandine e manifesti a Luciana Cerbasi per il trucco, unitamente ad Antonio Gualtieri, questa volta alle acconciature, in linea con il suo ruolo di docente Hayr stilist ormai affermato.

Nutrita la lista degli attori in erba tutti eccellenti come Veronica di Paolo, Maria chiara Colato e Giorgia di Pasquo. Su tutti gli aspetti delle luci e musicali saranno curati dalla Mirko service di Benevento, professionisti assolutamente impareggiabili. Un particolare ringraziamento particolare nella unicità di un evento mai messo in scena in una chiesa (tranne il Jesus Chris superstar di qualche anno fa , ma era un musical, non un recital) va alla Curia vescovile di Trivento, che lo ha autorizzato, al clero tutto di Agnone, con particolare riguardo al sensibile Don Onofrio Di Lazzaro, alla Banca di Credito cooperativo, nella persona del suo Presidente e del Direttore della filiale di Agnone, al dr. Franco di Nucci, a Mario Porrone, al cav. Mario Petrecca ed alla Protezione civile di Agnone ed al sempre presente avv. Pasquale Bertone, grande professionista, con il suo prestigioso studio legale in Roma, al Comune ed alla Proloco di Agnone, nell’attenta e diligente persona dell’avv. Beppe Marinelli. Un grazie anche al Cenacolo Culturale, per le reciproche carinerie, che spesso intercorrono tra i due gruppi. Si attende la presenza di alte personalità, su tutte quella dell’amato Vescovo, sempre sensibile alle iniziative agnonesi.