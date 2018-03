Partito Democratico: Progetto politico Alto Medio Sannio, Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana, candidato condiviso dal territorio

Per le imminenti elezioni regionali molisane che si terranno il 22 Aprile, il centrosinistra presenta una candidatura unica legata ad un progetto politico di area vasta, denominta Alto Medio Sannio, il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi. E' su di lui rappresentante di tutte le esigenze di questa area, a lungo progettata e finalmente realizzata, che si concentreranno i voti dell'elettorato del centrosinistra

Mentre il centrodestra molisano per il territorio dell'Alto Molise ha operato scelte di candidature multiple inserite nelle 11 liste a sostegno del candidato presidente Donato Toma, probabilmente con l'intento di drenare voti tramite le usuali logiche parentali, il centrosinistra ha realizzato un progetto politico territoriale forte di contenuti, dove sono ricomprese scelte organizzative sulla Sanità, la viabilità, lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale, puntando su un unico candidato giovane, conoscitore della macchina amministrativa locale e con grande esperienza e conoscenza delle problematiche delle aree interne.

Di seguito la dichiarazione stampa del PD Circolo Libero Serafini di Agnone

"In occasione delle prossime elezioni regionali, va in porto finalmente un progetto assolutamente innovativo e a suo modo rivoluzionario che, portato avanti da alcuni decenni da diverse iniziative popolari, vuole promuovere con orgoglio l’unità territoriale di un’area spesso trascurata – se non volutamente emarginata – dai poteri centrali della Regione: l’Alto Medio Sannio, i cui comuni principali sono Agnone, Trivento e Frosolone.

La suddetta area territoriale è stata voluta fortemente dalla passata amministrazione Carosella di Agnone con l’obiettivo di superare una volta per tutte gli anacronistici PqjPVaxFt1 campanilismi che hanno finora penalizzato un territorio che in tal modo non ha mai saputo approfittare delle sue importanti potenzialità.

Da alcuni mesi infatti – in tempi non sospetti - per iniziativa del circolo del PD “Libero Serafini” di Agnone, sono stati organizzati incontri operativi con la partecipazione di sindaci e amministratori di centro-sinistra dei principali paesi dell’area, a partire dalla riunione svoltasi il 25 gennaio nella sala di Palazzo Bonanni ad Agnone, nella quale tutti i presenti hanno concordato sulla necessità di unire gli sforzi per giungere finalmente ad una vera e propria coesione territoriale, unica strada per costruire un futuro sviluppo socio-economico.

E’ stato dunque elaborato, con l’intervento di tutti, il Manifesto programmatico che verrà presentato alla stampa mercoledì 4 aprile alle ore 17,00 presso il foyer del Teatro Italo Argentino ad Agnone.

Il candidato unico del nostro progetto, inserito ovviamente nella lista del Partito Democratico, sarà il Sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi, intorno al quale saremo tutti compatti e coesi.

Questo a dimostrazione della comune volontà di superare i ragionamenti campanilistici e familisti, anacronistici esempi di una vecchia politica che ha portato finora solo danni alle nostre zone.

Gli altri candidati dell’Alto Molise rappresentano infatti le solite sterili abitudini di cordate familiari, nepotiste e clientelari che ormai non hanno più senso.

Tutti voti persi, in definitiva, che non avranno altro risultato che gratificare inutilmente i soliti prestanome al servizio di ben altri interessi per ottenere semmai qualche beneficio personale!

Noi invece - e siamo tanti – chiediamo ai cittadini di buon senso di questo malandato territorio di portare finalmente avanti un’idea nuova di unità e di sviluppo comune in sintonia con i nuovi intenti della coalizione di centro-sinistra guidata da un galantuomo come Carlo Veneziale per confermare e ulteriormente ampliare le importanti riforme già fatte dalla precedente amministrazione regionale"