Caterina Cerroni,le mie dimissioni? "per adesso non sono all'odg"

Agnone-La consigliera comunale Caterina Cerroni del gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese, raggiunta da Altomolise.net in merito delle notizie apparse sulla stampa locale sulle sue eventuali dimissioni dal ruolo di consigliera comunale di opposizione, ha dichiarato che le sue dimissioni ad oggi non sono all'odine del giorno, semmai ci saranno saranno legate ad un progetto politico di rilancio dell'opposizione, progetto al quale si sta già lavorando. Ha sottolineto le difficoltà nel coniugare i suoi impegni all'interno del Pd come rappresentante dei giovani in Europa con il ruolo di consigliera di opposizionee e se nell'ambito del progetto politico di rilancio dell'opposizine saranno ricomprese le sue dimmissioni saranno comunicate tramite una conferenza stampa.