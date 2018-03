SP58, km 0-4 Ribaldamento di una autovettura. La conducente 59enne riportava numerose contusioni

Alle ore 13.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso e' intervenuta su incidente stradale sulla SP 58 Km0.4 per il ribaltamento di una autovettura con la conducente una donna di 59anni che veniva estratta dalla lamiere.

La malcapitata riportava diverse contusioni e veniva affidata prontamente alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Presente in loco un'auto della Polizia stradale.. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento