Veneziale: mi candido con un centrosinistra unito, basta alla stagione dei tagli

Due sono state le parole d’ordine del nuovo centrosinistra unito guidato da Carlo Veneziale:basta alla stagione dei tagli. E tornare a parlare ai cittadini con una nuova coalizione unita. “I molisani vogliono un centrosinistra unito e serio – ha dichiarato Veneziale – sono stanchi del centrodestra che ci ha ridotti in miseria e non vogliono il Movimento Cinque Stelle che già sta facendo gli accordi con la Lega. Mi hanno chiesto i cittadini di candidarmi. Sono qui con un centrosinistra che ci crede e dia tutto se stesso per questa Regione. La politica è una avventura collettiva, il popolo si mette in movimento per una politica migliore e che la vogliono ora. Mi candido perché me lo hanno chiesto le persone comuni che trovavo per strada. Il Movimento ci ha traditi stanno con Forza Italia. Carlo candidati tu che sei una persona seria ma il centrosinistra litiga. Mi candido per voi“. I molisani sono stanchi anche del centrosinistra che si divide e Veneziale si candida anche per questo motivo.

Mi candido per rappresentare una politica migliore. Il centrosinistra uscente paga per una politica di tagli per cui ci ha costretti il centrodestra. “Non è con i tagli che si sta vicini ai cittadini – ha sottolineato- abbiamo messo il Molise in carreggiata, ma la stagione dei tagli è finita. Ora dobbiamo redistribuire sostenendo lavoro, giovani e chi ha sofferto per la globalizzazione. Il centrosinistra tornerà a essere il centrosinistra degli ultimi e degli umili. Sono un candidato forte e mi sono dimesso da assessore. Non sono un candidato nel proporzionale. Non ne ho bisogno non mi appartiene. Siamo cittadini liberi e ora il Molise deve andare avanti. Vogliamo un Molise di lavoro, di innovazione e dei giovani. Dobbiamo rilanciare la sanità pubblica e di qualità. Oggi abbiamo la possibilità di investire in una sanità, lavoro e viabilità“.

Veneziale non ha potuto non dire qualcosa sui fuoriusciti del centrodestra. E’ rimasto deluso e rammaricato delle loro scelte personali anche per i vincoli che si sono creati nei 5 anni di legislatura uscente.

E sulla sanità precisa: " Il rigore scade nel 2018 e abbiamo sei mesi per avere al centro la sanità pubblica di qualità affiancata da una sanità convenzionata di eccellenza che sarà comunque gratuita per i cittadini". Per il rapporto tra i numeri di posti letto è di carattere numerico. Ai molisani interessano le cure di qualità e gratuitamente. Il piano sanitario ce lo garantirà. I concorsi non verranno fatti a breve ma non si mettono limiti per il futuro.