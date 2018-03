Salute dei cittadini, scattano i controlli dei Carabinieri, chiuso deposito di alimenti di un’attività commerciale per carenze igienico-sanitarie

Carabinieri in azione in tutta la provincia di Isernia al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini. Numerose le attività commerciali sottoposte ad accertamenti da parte del N.A.S. - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, in collaborazione con i militari dei reparti territorialmente competenti. Nel corso dei controlli è stata disposta la chiusura di un deposito di alimenti di un’attività commerciale, per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Questo tipo di ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni e riguarderanno altre tipologie di attività di commercio alimentare.