Salvini a Isernia: oggi sono vincitore la prossima volta torno da premier

Due tappe quelle per il leader della Lega oggi in Molise. La prima a Venafro e la seconda a Isernia. In entrambi i casi la folla era tantissima. A Isernia ha potuto anche conoscere di persona le venti persone che concorreranno, per il suo partito, alla corsa per la carica di presidente della Regione del candidato del centrodestra Donato Toma.

Il comizio di Salvini è stato preceduto dall’introduzione del coordinatore regionale Luigi Mazzuto. E mentre a Roma aveva quasi chiuso le trattative con il Movimento Cinque Stelle, Salvini a Isernia lo ha detto forte e chiaro: “stavolta sono tornato in Molise, come avevo promesso, da vincitore, la prossima torno da presidente del Consiglio“.

E’ questa la dichiarazione forte che ha rilasciato ai molisani dopo aver ripetuto un po di slogan già detti a Campobasso in occasione delle politiche. “La sinistra ha perso perché mentre noi pensavamo ai cittadini e ai lavoratori– ha sostenuto – loro sono andati in giro per l’Italia a organizzare manifestazioni antifasciste. Ma poi i fascisti non ci sono e mancano i voti per vincere”,

Poi ha promesso che con lui al governo ci saranno ospedali che

Guarda diretta video https://www.facebook.com/filomena.calenda/videos/1852323581455448/