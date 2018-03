Colli al Volturno (IS): Fermato dai Carabinieri mentre trasportava hashish nascosto in auto, nei guai giovane isernino. Dosi rinvenute sottoposte a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Colli al Vulturno nell’ambito di un servizio di controllo del territorio hanno fermato un giovane isernino, mentre percorreva con la propria auto una strada periferica del paese. Alla vista dei militari ha tentato di eludere il controllo venendo però immediatamente bloccato. Da una successiva perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un involucro contenente sostanze stupefacenti del tipo hashish, nascosto nel vano porta oggetti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se le dosi erano per uso personale o se destinate all’attività di spaccio.