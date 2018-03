Veneziale presenta la lista di Leu, si alle donne in Giunta: una promessa facile da mantenere

Dopo aver incassato anche il si incondizionato di Roberto Ruta, Carlo Veneziale, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, ha presenziato con un intervento improntato soprattutto sulla redistribuzione delle ricchezze, alla prima uscita pubblica dei candidati della lista “Liberi e Uguali”. Tra i big esterni a sostegno il segretario di sinistra italiana e sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo e Augusto Massa presidente di Mdp Articolo Uno. I due partiti, lo ricordiamo, insieme a Possibile di Civati, hanno dato nascita a Liberi e Uguali.

Veneziale ormai sui temi del lavoro e della sanità propone un modello discontinuo a quello della Giunta Frattura. Non criticando però mai l’operato del suo predecessore e anzi sostenendo che quella politica dei tagli fosse necessaria ma che è superabile già da fine anno terminando il piano di rientro della sanità.

“Siamo coloro i quali rappresentano i più umili, i più fragili, un ceto medio impaurito da una globalizzazione iniqua – ha sostenuto Veneziale – e aggressiva e che sono stati sedotti dalle irrealizzabili proposte protezioniste e assistenzialiste di Lega e M5s, la Lega Grilluscona che specula sulle paure. Quella gente ci appartiene. Ci hanno lasciato per colpa dei tagli, che la scellerata gestione di Forza Italia ha imposto, ma torneranno da noi adesso. Con l’equità, il lavoro, l’inclusione come nostro orizzonte politico.”

Tra i candidati più in vista della lista di Leu, formata da uomini e donne capaci, c’è il consigliere regionale Francesco Totaro. Il sammartinese era tra i più fieri oppositori della Giunta Frattura. Ma abbraccia la candidatura Veneziale perché ” non era in consiglio e non ha partecipato alle scelte scellerate degli ultimi 5 anni”. Per Totaro, tra l’altro, è fondamentale che in questo nuovo consiglio che si andrà a formare, quei consiglieri di cui non ha condiviso il percorso siano candidati col centrodestra.

Candidatura sentita quella del presidente del consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante. “Dopo un risultato alle politiche oggettivamente basso – ha dichiarato Durante – sono di nuovo in campo. Come partito siamo forti dell’elezione di Giuseppina Occhionero, unica parlamentare di centrosinistra della regione in questa legislatura. Dico si a Veneziale e dicevo no a Frattura non per una questione personale ma per politiche portate avanti che negli ultimi anni non ho condiviso”. continua su .... .http://molione.altervista.org/veneziale-presenta-la-lista-leu-si-alle-donne-giunta-promessa-facile-mantenere/