Cacciavillani ritorna sul progetto Fondovalle Fresilia e annuncia: La provincia sta per aggiudicare gli studi di fattibilità e progettazione

Maurizio Cacciavillani ex vice sindaco di Agnone, ritorna a parlare di un imporante progetto quello della Fondovalle Fresilia, arteria viaria indispensabile per il territorio altomolisano la cui realizzazione è volano di sviluppo del territorio e contraso al rischio di spopolamento.Annuncia la progressione del progetto visto che la provincia di Isernia, in quanto soggetto attuatore, sta per aggiudicare gli studi di fattibilità e progettazione

Di seguito le sue dichiarazioni

"Quando spira forte il vento del qualunquismo e della politica fatta di slogan e di banalità, parlare di contenuti diventa un’impresa. Ed è proprio in questi momenti che bisogna insistere per marcare la differenza. Oggi voglio riprendere il discorso sulla fondovalle Fresilia, un’arteria viaria a scorrimento veloce che permetterà a buona parte dei cittadini altomolisani di raggiungere Campobasso in meno di mezz’ora.

Una di quelle strade strategiche che riuscirebbe, finalmente, a far uscire il territorio di montagna dall’isolamento, segnando le basi per lo sviluppo socio-economico dell’area alto molisana e mettendo un freno allo spopolamento. Dopo una lunga battaglia territoriale, portata avanti dai Comuni del nuovo ambito “Alto Medio Sannio” per il completamento della Fresilia in località Sprondasino, la Regione Molise (Governo Frattura) ha messo a disposizione 40 milioni di euro provenienti dai finanziamenti nazionali (Governo Renzi) del Patto per il sud e 400 mila euro per gli studi di fattibilità e progettazione

. Un primo passo concreto è stato fatto visto che proprio in questi giorni la provincia di Isernia (Governo Coia), in qualità di soggetto attuatore , sta per aggiudicare proprio gli studi di fattibilità e progettazione.

L’obiettivo finale è quello di stipulare un accordo di programma, su cui si sta lavorando da diverso tempo, tra le Regioni Molise e Abruzzo per la realizzazione del tratto viario a scorrimento veloce tra Castiglione Messer Marino e Colledimezzo. Si tratta di completare quella che è stata definita la “Trascollinare Alto Medio Sannio”, un asse stradale interno a scorrimento veloce di collegamento nord-sud tra Fondovalle Sangro, la Trignina e la Bifernina.Un’opera strategica da cui dipende il futuro del nostro territorio e per la quale è fondamentale non staccare la spina, politicamente parlando".