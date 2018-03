Elezioni amministrative, urne in 14 comuni molisani il 10 giugno: ci sono anche Larino, Venafro, Salcito, Sessano del Molise

Non ci sarà probabilmente nemmeno il tempo di capire come cambia la geografia del consiglio regionale. Con molta probabilità il 10 giugno non si sarà nemmeno insediata la Giunta e in 14 comuni molisani si tornerà di nuovo alle urne. Ma stavolta per votare per il loro sindaco e per l’elezione dei consigli comunali. Ecco quali saranno quelli che nel 2018 dovranno affrontare le urne per 3 volte.

Nella provincia di Campobasso le amministrazioni comunali interessate sono: Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In quella di Isernia: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro.