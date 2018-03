Agnone-Il centro-sinistra dell’Alto Molise e del Medio Sannio unito con Francesco Lombardi

È l’unico candidato di centro-sinistra di tutta la zona dell’Alto Molise e del Medio Sannio, che abbraccia i comuni di Agnone, Frosolone e Trivento e il territorio che ruota intorno ai 3 centri principali. Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana e presidente della Riserva della Biosfera UNESCO “Montedimezzo-Collemeluccio Alto Molise”, è stato scelto come candidato unico alle elezioni che si terranno il 22 aprile 2018, al fianco di Carlo Veneziale, per rappresentare la sua area territoriale alla Regione Molise. Il 4 aprile, alle 17.00, Francesco Lombardi sarà con gli amministratori dei comuni dell’Alto Molise e del Medio Sannio al Foyer del Teatro Italo Argentino di Agnone, per presentare il progetto di area vasta “Alto Medio Sannio” e il programma costruito per lo sviluppo del territorio. Con lui, il candidato di centro-sinistra alla Presidenza della Regione Molise, Carlo Veneziale, e il Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura.

Presentazione

del

PROGETTO TERRITORIALE

ALTO MEDIO SANNIO

Mercoledì 4 Aprile, ore 17.00

Foyer del Teatro Italo Argentino

Agnone

Interverranno:

Francesco Lombardi,

unico candidato di centro-sinistra

del territorio dell'Alto Molise e del Medio Sannio;

Carlo Veneziale,

candidato di centro-sinistra

alla Presidenza della Regione Molise;

Paolo Di Laura Frattura,

Presidente della Regione Molise

Gli amministratori locali dell'area

dell'Alto Molise – Medio Sannio,

che ruota intorno ai comuni di

Agnone, Frosolone e Trivento