Incidente di Pasquetta: Scampata tragedia sulla SS647 Bifernina. Coinvolta una famiglia di Benevento.

Scampata tragedia alle ore 16:30 circa di oggi. La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla SS647 Bifernina nei pressi del bivio Lucito-Castelmauro-Petrella al Km 36,600 , agro del comune di Lucito (CB) - Nell'incidente è rimasta coinvolta un' auto con a bordo una famiglia di Benevento, padre, madre, figlio.. Per cause in corso di accertamento l'auto, una Toyota Yaris, si è schiantata contro il guard-rail, con parte della barriera di protezione che ha letteralmente trafitto il mezzo. I vigili del fuoco di Campobasso, hanno dovuto estrarre la donna, che ha riportato le ferite più gravi, dalle lamiere dell’auto. Per prestare i soccorsi sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Intervenuti anche carabinieri e polizia stradale. Rallentata la viabilità nella zona