Adoc Molise-Dal prossimo 1° aprile tariffe luce e gas in calo per la famiglia-tipo del mercato tutelato

Dal prossimo 1° aprile tariffe luce e gas in calo per la famiglia-tipo del mercato tutelato. La bolletta dell’elettricità registrerà una diminuzione del -8%, mentre per il gas il calo sarà del -5,7%. La spesa annua, ad ogni modo, rimane in aumento, considerati i precedenti rincari. Per l’elettricità la spesa tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 sarà di 533,73 euro, con una variazione del +5,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.042 euro, con una variazione del +1,3%.

L’Adoc fa presente che con la fine del mercato tutelato non si avranno più punti di riferimento come accade oggi con le tariffe amministrate. In questo modo, con il passaggio forzoso al mercato libero dal prossimo, i consumatori rischiano di subire aumenti delle bollette incontrollati. Serve un continuo monitoraggio delle tariffe e un’indicazione delle tariffe di riferimento, in modo da poter effettuare giuste e obiettive comparazioni tra le offerte. Basti pensare che, ad oggi, solo tre offerte del mercato libero presentano costi inferiori a quelli previsti dal mercato tutelato.