Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia si colora di blu

Anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia aderisce alle iniziative intraprese per la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo illuminando di blu, il colore che rappresenta l’autismo, il di manovra e la facciata principale della caserma sita in contrada Rio, piazzale Angelo Guglielmi.

Con tale iniziativa i Vigili del Fuoco di Isernia vogliono testimoniare e confermare l’impegno del Corpo Nazionale ad essere in prima linea sui temi della sicurezza delle persone disabili, anche con l’obiettivo di contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica su questi temi.

Il 2 aprile è la giornata dedicata all’autismo indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e numerose sono le azioni intraprese a livellonazionale ed internazionale per incrementare la sensibilità sull’argomento.

E’ stato importante per i Vigili del Fuoco di Isernia unirsi alle iniziative e testimoniare quanto sia importante lavorare per la sicurezza ed il

soccorso delle persone con “esigenze speciali”.