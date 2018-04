Giovane studente sorpreso ubriaco alla guida dell’auto, denunciato dai Carabinieri. Patente di guida ritirata.  

A Venafro, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso un giovane studente del luogo, ubriaco alla guida della propria auto, mettendo così in grave pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. A seguito degli accertamenti eseguiti attraverso l’utilizzo dell’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma, il tasso alcolemico è risultato nettamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Nei confronti del giovane è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.