Monteroduni (IS): Porto illegale di armi e detenzione di stupefacenti, pregiudicato denunciato dai Carabinieri.

A Monteroduni, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un pregiudicato del luogo, in quanto durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di genere vietato, e di un involucro contenente sostanze stupefacenti del tipo “hashish”. Sia l’arma che la droga rinvenuta, sono stati sottoposti a sequestro, l’uomo dovrà rispondere dei reati di porto illegale di armi e detenzione di stupefacenti. Ulteriori indagini sono tutt’ora in corso per accertare sia il motivo del possesso del coltello e sia per verificare se la droga era per uso personale o se destinata all’attività di spaccio.