A Belmonte Del Sannio intervengono i carabinieri per la benedizione pasquale delle case.Il parroco: chiedo scusa ai miei sostituti

La benedizione pasquale nelle case degli abitanti di Belmonte del Sannio, questa mattina ha suscitato qualche protesta. Don Francesco Martino parroco del paese essendo reduce da un incidente stradale con esiti sulla mobilità degli arti inferiori, ha delegato e incaricato per la benedizione pasquale presso le case dei suoi parrocchiani, il Diacono Don Vittorio Lemme e il seminarista Riccardo Longo. Alcuni abitanti di Belmonte non ritenendo congrua la sostituzione del parroco, ha allertato i carabinieri che intervenivano con una pattuglia e identificavano i presunti appropriatori indebiti di tale funzione. Don Francesco Martino dichiara" Chiedo ufficialmente e pubblicamente scusa per l'increscoso accaduto al Diacono Don Vittorio Lemme e al seminarista Riccardo Longo"