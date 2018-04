Colombia XX° congresso internazionale sul Cancro:Grande successo per il corso teorico pratico del prof Ionna, originario di Vastogirardi

Grande successo per il corso teorico pratico organizzato dal nostro dottor Franco Ionna 2 settimamne fa in Colombia al XX° congresso internazionale sul Cancro.Prossimamente effettuerà interventi in diretta con la Colombia e con la Russia,l’accordo con una università russa è stato chiuso proprio la settimana scorsa.

Il Dottor Franco Ionna originario di Vastogirardi

-Direttore del Dipartimento CORP-S Assistenziale e di Ricerca dei percorsi

oncologici Testa-Collo e Muscoloscheletrici.

-Direttore di S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL

Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS "Fondazione G. Pascale"

Ha al suo attivo circa 5000 interventi chirurgici per la patologia neoplastica del distretto cervicofacciale, per tumori della tiroide, della parotide, per le metastasi latero-cervicali. Vanta una

ragguardevole esperienza di chirurgia ricostruttiva della laringe nell'ambito della chirurgia funzionale

endolaringea e nelle strategie di conservazione d'organo. Annovera una notevole casistica di

trattamento dei tumori avanzati con grosse demolizioni e ricostruzioni complesse mediante lembi

miocutanei e lembi rivascolarizzati con tecnica microchirurgica, nonchè protesi alloplastiche

soprattutto per il mascellare superiore.

è stato tra i primi chirurghi in campo mondiale a condurre uno studio di applicabilità della tecnica del

"Linfonodo Sentinella" ai tumori del cavo orale i cui risultati sono stati oggetto di molte pubblicazioni e

sottoposti all' attenzione del Mondo Scientifico in vari congressi Internazionali riscuotendo largo

consenso.

E' referente per la patologia neoplastica della testa e del collo della Seconda Università di Napoli,

(Cattedra di Chirurgia Orale).

E' consulente dell' ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) per prestazioni chirurgiche di Alta

Specializzazione per Patologie del distretto Cervico-Facciale e di "Tutor" per l'attività chirurgica

oncologica maior del distretto Maxillo-Facciale.

Ha curato la revisione delle Linee Guida "Percorsi diagnostici e terapeutici delle neoplasie del distretto

cervico-facciale, delle ghiandole salivari e della tiroide"proposte dall'Istituto Europeo di Oncologia al

Ministero della Salute per l'adozione ufficiale.

Il suo interesse scientifico attuale è orientato alla ricerca di nuovi fattori prognostici nei tumori del cavo

orale ed all'utilizzo dei biomateriali per le ricostruzioni complesse nei tumori avanzati.

2005 ad oggi: incarico d'insegnamento Scuola di specializzazione in Chirurgia

Maxillo-facciale dell'Università di Napoli Federico II

incarico di insegnamento alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.

Fa parte del Pool di docenti della Scuola Europea di Oncologia (ESO) per la patologia cervico-facciale

Vanta una specializzazione come Medical doctor - Observer

Ha collaborato a decine e decine di Pubblicazioni scientifiche.E' membro del Consiglio Direttivo Societa' Italiana di Chirurgia Oncologica (S.I.C.O), fa parte dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e Societa' Italiana di Chirurgia (S.I.C). E' Componente del Consiglio Regionale Societa' Italiana di Chirurgia Maxillo- Facciale(SICMF)Collabora con l'European Society of Surgycal Oncology ( E.S.S.O) Società Italiana di Otorinolarigologia e Chirurgia cervico-faccialeSocietà Italiana di EndocrinochirurgiaSocietà Italiana di Chirurgia Testa-collo.

Vanta una specializzazione come Medical doctor - Observeral MD Anderson Cancer Center - University of Texas, Houston (Stati Uniti d'America) Reasearch, Diagnosis and Treatment of Head & Neck Cancer.

Il Dottor Franco Ionna vanta le sue origine alto molisane con orgoglio, ha una casa in paese e torna molto frequentemente, rendendosi sempre disponibile non solo ai suoi compaesani, ma anche a tutti i pazienti molisani che ha in cura all'ospedale Pascale di Napoli, e Vastogirardi è orgoglioso di annoverare tra le persone eccellenti che hanno caratterizzato la propria storia uno dei migliori chirurghi non solo in Italia ma in tutto il mondo.