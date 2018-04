Alto Medio Sannio: Lombardi (Pd) presenta il manifesto programmatico dell’area

Una platea di eccezione si è vista oggi al teatro Italo Argentino di Agnone alla presentazione del manifesto programmatico per l’Alto Medio Sannio. Territorio che comprende più di 10 comuni con i paesi capofila riconosciuti in Agnone, Frosolone e Trivento.

A volere tutto questo è stato il candidato unico del centrosinistra sul territorio: il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi. In lista con il Pd è stato capace di portare su Agnone tutto il Pd che conta. Dal presidente Paolo Di Laura Frattura al candidato Carlo Veneziale. Maestro di cerimonia l’ex vicesindaco di Agnone Maurizio Cacciavillani. C’era anche la segretaria Micaela Fanelli insieme alla presidente del partito Laura Venittelli e tra le candidate c’era anche Carmela Lalli da Campobasso.

L’idea di Francesco Lombardi, accolta dai sindaci presenti in platea e anche dal candidato Carlo Veneziale comprende un territorio unico ed unito, all’insegna dei servizi integrati – sanità, trasporti, turismo, agricoltura, ambiente – per il rilancio di tutta l’area interna.

Dall’area dell’Alto Molise e Medio Sannio, la zona che ruota intorno ai comuni principali di Agnone, Frosolone e Trivento, nasce una proposta programmatica condivisa per il rilancio dell’intera area interna. “Una strategia comune – ha sottolineato Lombardi – per invertire la rotta dello spopolamento e dare al territorio, che può contare su circa 40mila abitanti, un ruolo centrale nel contesto regionale“.

Di qui la scelta di Francesco Lombardi come candidato unico di centro-sinistra, al fine di avere

una rappresentanza condivisa e ben definita all’interno del consiglio regionale del Molise.

Il Manifesto programmatico dell’Alto Medio Sannio è la sintesi di un ampio progetto territoriale, che possa ridare speranza al futuro di tutta l’area interna, con chiare scelte politiche e strategiche,

incentrate su sanità, trasporti, scuola e su un’integrazione tra i servizi.

I punti fondamentali sono:

SANITÁ

Potenziare l’ospedale San Francesco Caracciolo come ospedale di area disagiata,

con la messa in rete, anche grazie agli accordi di confine tra Regione Molise e Regione

Abruzzo, dei servizi sanitari e ospedalieri dell’area di confine. Un presidio

integrato con le Case della Salute di Agnone, Frosolone, Trivento, Castiglione Messer

Marino, degli ambulatori, le case famiglia, i servizi domiciliari sanitari dell’area.

MOBILITÁ

Rendere più accessibili i trasporti, grazie alla messa in rete dei servizi tra i comuni

dell’area e i principali centri esterni, come Campobasso, Isernia, Vasto, Pescara,

Roma e Napoli. Mettere a disposizione mezzi di trasporto a minore impatto

ambientale ed attivare servizi di condivisione dei viaggi (sharing). Integrare autobus e

treni, tra cui la tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone, sia per raggiungere gli aeroporti più

vicini, sia per facilitare il turismo.

VIABILITÁ E INFRASTRUTTURE

Collegare l’Alto Molise e il Medio Sannio con i centri principali del Molise,

delle regioni limitrofe e d’Italia (Roma, Napoli, Pescara) è uno degli obiettivi da

perseguire al più presto. Il completamento della fondovalle Fresilia in località

Sprondasino permetterà di accorciare notevolmente i tempi di percorrenza per

raggiungere Campobasso; il miglioramento dei collegamenti con la fondovalle Sangro –

sono già iniziati i lavori per completare il tratto che va da Quadri al bivio di Gamberale in

territorio abruzzese – consentirà di arrivare in Abruzzo in modo più agevole. Sprondasino

può essere il fulcro di una rete di trasporti per raggiungere località strategiche. Tra gli

obiettivi c’è anche quello di rendere statale la ex strada 86 e completarla, a

scorrimento veloce, verso la Val di Sangro, oltre a migliorare la percorribilità dei percorsi

tra i comuni dell’area.

SCUOLA

Sostenere le strutture scolastiche esistenti con adeguati collegamenti nel

territorio, incentivando la differenziazione e l’utilizzo delle scuole superiori. Occorre

garantire il mantenimento delle scuole medie e superiori in tutti e tre i comuni

“capoluoghi” dell’Alto Medio Sannio, che storicamente hanno rappresentato un presidio di

alta formazione e garantito l’accesso alle università. Per la scuola primaria, favorire le

aggregazioni dei plessi scolastici con la creazione di poli intercomunali e prevedere il

mantenimento, dove necessario, di plessi di ridotte dimensioni. Inserire nei piani formativi

delle scuole primarie e secondarie progetti all’insegna della manualità e della riscoperta

degli antichi mestieri.

AMBIENTE E DISSESTO IDROGEOLOGICO

È necessario un “restauro ambientale” dell’area dell’Alto Molise e Medio Sannio,

restituendo le terre ai pascoli, all’agricoltura ed istituendo un gruppo di

lavoro per arginare i fenomeni di dissesto idrogeologico. Si parte dallo studio

delle criticità, per formare aree di emergenza e fornire alle amministrazione i mezzi per

salvaguardare il territorio. Una metodologia a lungo termine e ben strutturata permette di

risparmiare le risorse pubbliche e promuovere l’imprenditoria, migliorando i servizi per la

cittadinanza.

AGRICOLTURA

Intendiamo l’agricoltura come una risorsa per l’economia, il turismo, la

sostenibilità ambientale. Per questo l’intento è di lavorare alla valorizzazione delle

risorse boschive e forestali, dei prodotti agricoli, delle imprese locali, cogliendo le

opportunità messe a disposizione dalla Comunità Europea e rendendo più agevole

l’accesso al PSR (Programma di Sviluppo Rurale).

IMPRENDITORIALITÁ

Attuare la legge regionale n.15 del 2003, che prevede “Interventi per la tutela, lo

sviluppo e la valorizzazione dei territori montani” è uno dei presupposti per creare

le condizioni affinché nuove imprese possano formarsi sul territorio e quelle esistenti non

siano gravate da imposte troppo elevate. Tra i provvedimenti: la ricerca di congrue risorse

finanziarie, la creazione di uno sportello unico alle imprese per l’Alto Medio

Sannio, l’esonero dalle imposte regionali e dalle accise sul riscaldamento nelle

zone più fredde.

NATURA, TURISMO E CULTURA

Recuperare i borghi per conservarne l’identità, rivitalizzare i paesi e renderli attrazione di

turismo attraverso la realizzazione di un modello integrato di albergo diffuso. Creare

servizi innovativi in favore dei visitatori, promuovendo l’Alto Medio Sannio attraverso

un piano di marketing territoriale unico e ben riconoscibile ed un portale web

integrato ad un sistema di hotspot federati per garantire l’uso nomade della connettività,

anche attraverso esperienze di “realtà aumentata”. Rilanciare il progetto del Parco

Archeologico Alto Medio Sannio, mettendo i rete i preziosi siti archeologici e luoghi di

cultura dell’area. Sostenere il progetto di Riserva MAB “Man and the Biosphere” di

Collemeluccio-Montedimezzo quale sito UNESCO. Potenziare il turismo invernale e

naturalistico.

Il Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura ha approfittato per dire, come vediamo in questo video, cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare per questa area. Occasione per dare la sua indicazione di voto mai data finora: votare Pd.

Video Presidente Frattura

https://www.facebook.com/2molione/videos/313916855802632/