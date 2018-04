MoliOne e Altomolise.net insieme per le elezioni: a tu per tu con Carlo Veneziale

Con l’intervista al candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale, inizia ufficialmente una stagione di collaborazione tra MoliOne e www.altomolise.net . Nata dall’idea di chi scrive, dell’editore della nostra testata Luigi De Capoa e dell’editrice di www.altomolise Maria Carosella. A tre voci abbiamo spaziato su tutti i temi della campagna elettorale che riguardano il centrosinistra.

Dai problemi sulla viabilità e sulla sanità che riguardano nello specifico il territorio altomolisano e Agnone, posto da dove abbiamo trasmesso la diretta, fino a parlare degli errori del centrosinistra molisano.

Abbiamo toccato anche temi caldi per l’agenda politica attuale con riferimenti, anche nazionali, che potrebbero influire sul risultato molisano. Il centrosinistra infatti potrebbe risalire la china, nonostante il vento sfavorevole, grazie anche agli accordi di governo che ci potrebbero essere in questi giorni, proprio tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega, forze che nella campagna elettorale verso il 4 marzo si sono molto osteggiati tra di loro.

Abbiamo parlato di sanità, di parità di genere e di legge sull’editoria, prendendo spunto da un confronto che hanno organizzato l’ordine dei giornalisti e assostampa proprio sull’argomento. Veneziale vuole continuare il confronto per far sopravvivere tutti i giornali e ci ha assicurato che, al contrario di altre forze politiche, non proporrà la chiusura dell’ordine dei giornalisti.

Sulle donne Veneziale si è impegnato a nominare donne in giunta, a continuare a finanziare i centri antiviolenza e a fare una campagna di sensibilizzazione per tentare di rendere applicabile la legge 194/78 sull’aborto in tutti i punti nascita del Molise.

MoliOne e www.altomolise.net continueranno a lavorare insieme durante questa tornata elettorale che avrà il suo culmine il 22 aprile con le elezioni regionali. Una collaborazione che parte dai contenuti e sfocia anche nella campagna pubblicitaria che andrà di pari passo su entrambe le testate.