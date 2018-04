I “segreti” della raccolta differenziata: studenti in visita all’impianto di Pozzilli

POZZILLI. I giovani studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, dopo una lezione teorica, hanno assistito al processo di trasformazione della plastica.

Entusiasmo per l’iniziativa di sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente promossa dalla Smaltimenti Sud, il cui impianto ad alta tecnologia utilizza gli infrarossi per effettuare la selezione dei rifiuti e che, quindi, attua la differenziata. Un’esperienza che gli alunni hanno accolto molto positivamente e con grande entusiasmo.

Ragazzi alla scoperta dell’ambiente e, soprattutto, dei ‘segreti’ della raccolta differenziata. Già, perché gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Molise Altissimo” hanno letteralmente ‘scoperto’ che da una materia primaria come la plastica può essere prodotto un maglione in pile. Un ‘miracolo’ delle nuove tecnologie applicate al ciclo dei rifiuti che, nella zona del nucleo industriale di Isernia-Venafro, viene compiuto dalla Smaltimenti Sud. Insegnanti e ragazzi sono stati accolti presso lo stabilimento di Pozzilli per conoscere e vedere con i propri occhi cosa accade al rifiuto dopo essere finito nei nostri cassonetti.

Dopo una lezione teorica sul tema del riciclo, tenuta dalla prof.ssa Carmen D’Antonino, tramite slide e proiezioni di filmati, gli alunni hanno varcato la soglia dell’impianto vero e proprio per assistere al processo di lavorazione della plastica. Un momento emozionante e ricco di curiosità, immortalato con tanti scatti dagli stessi ragazzi.