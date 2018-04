Cestino di strada usato come discarica va a fuoco a Agnone. Pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio odierno, un grande fumo e un odore acre, hanno allarmato qualche passante e sono stati chiamati i Vigili del Fuoco della locale compagnia. Qualche distratto ha gettato probabilmento qualche elemento infiammabile nel cestino di strada e i rifiuti all'interno hanno preso fuoco. Il tutto si e' risolto in grande velocità, grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco. Ma l'accaduto impone una riflessione. I cestini dI strada strabordano di contenuto e vengono utilizzati spesso come mini discariche abusive, fenomeno in crescita in molte citta e paesi italiani.La conquista del senso civico in una comunità si persegue tutti i giorni con azioni e non con le chiacchiere.