Elezioni Regionali Molise 2018-Linda Marcovecchio candidata nella lista UDC,coalizione di centro destra, apre la sede elettorale a Agnone

Oggi nel pomeriggio apertura della sede elettorale della vice sindaco di Agnone Linda Marcovecchio, in via Matteotti 11. La vice sindaco agnonese ha scelto di candidarsi con l'UDC, una delle nove liste a supporto della candidatura a presidente della regione Molise di Donato Toma, Nel parterre il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio e la sua giunta al completo, e cittadini supporter della candidata.

In una breve intervista la vice sindaco ha spiegato le motivazioni della sua candidatura a favore di una rappresentanza regionale per il territorio dell'Alto Molise, dichiarando che se sarà eletta i problemi che insistono sul nostro territorio come la sanità , la viabilità, l'occupazione saranno i suoi obiettivi politici strategici operando all'interno di un gruppo di governo regionale con il quale ne condivide il programma.