L'ex vice sindaco di Agnone Cacciavillani torna a parlare delle casette ecologiche informatizzate acquistate ma inutilizzate e abbandonate da circa un anno

Le dichiarazioni del sindaco di Capracotta Candido Paglione, rese ieri 6 Aprile 2018, a mezzo FB, sulla messa in opera di una casetta ecologica informatizzata a soli sei mesi dalla partenza della raccolta differenziata porta a porta e la percentuale raggiunta dell'80% di differenziata, hanno suscitato la reazione dell'ex vice sindaco di Agnone Maurizio Cacciavillani che torna a ricordare che le casette ecologiche acquistate dalla precedente amministrazione Carosella , giacciono inutilizzate da circa un anno in un terreno privato nella zona industriale di Agnone, e che Agnone pur essendo stato uno dei comuni che hanno organizzato la raccolta differenziata in anticipo a tanti altri comuni, ad oggi sconta un ritardo inspiegabile nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla legge

Le dichiarazioni di oggi 7 Aprile dell'e Vice Sindaco Agnonese Maurizio Cacciavillani:

"Oggi leggo sulla stampa locale che a Capracotta è stata attivata una casetta ecologica informatizzata per garantire il conferimento dei rifiuti differenziati anche a chi è impossibilitato a conferire i rifiuti nei giorni prestabiliti dal calendario di raccolta, come per chi ad es. non dimora abitualmente in paese. Ad Agnone invece tali casette informatizzate, acquistate dalla precedente Amministrazione Carosella, da circa un anno sono abbandonate e inutilizzate.

Eppure il comune di Agnone è stato uno dei primi comuni del Molise ad attivare il servizio di raccolta differenziata porta a porta, così com’è stato uno dei primi a monitorare con tecnologie informatiche la rete idrica, ricevendo anche un riconoscimento a Trento dalla multinazionale Saint Gobain. Agnone è stato anche uno dei primi comuni a predisporre il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nell’ambito del programma europeo “Patto dei sindaci” ed è stato anche invitato a presentare le proprie Best Practices nel campo energetico al workshop internazionale “Alterenergy” nell'ambito dell’ 80^ edizione della Fiera del Levante a Bari.

Il comune di Agnone è stato per un quinquennio un esempio per il Molise, sempre avanti. Oggi ci stanno superando di nuovo tutti. Però vi raccomando, questi nuovi continuate a votarli!"