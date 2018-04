Forza Italia si presenta con Tajani: mai con il populismo pentastellato. Toma a Greco: 0 spaccato

Forza Italia come la Lega aspetta di avere un big per presentare la lista che scenderà in campo per le regionali del 22 aprile. Si tratta di Antonio Tajani. Presidente del parlamento europeo dal 17 gennaio 2017 dopo aver militato per 24 anni in Forza Italia.

Ospite d’onore della presentazione della lista organizzata dalla parlamentare e coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione ha sottolineato l’importanza di avere una Italia ben inserita in Europa. Che lavori bene e che si faccia rispettare, come fanno bene Francia e Germania rappresentate da Merkel e Macron.

Tajani rivendica il ruolo centrale di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra anche a livello nazionale e rimanda al mittente le invettive del Movimento Cinque Stelle, che ipotizza di fare un governo parlando solo con la Lega Nord, dicendo di no a Forza Italia.

“Il mio premier è Salvini, fa parte del partito che ha preso più voti all’interno della coalizione– ha sottolineato Tajani – ma non esiste alleanza con il centrodestra se non si parla anche con Forza Italia. Noi pensiamo che i giovani vadano incentivati a rimanere in Italia creando lavoro e non misure assistenzialistiche come il reddito di cittadinanza“.

Contro il Movimento Cinque Stelle si porta avanti tutta la convention di Forza Italia. Annaelsa Tartaglione lo ammette: sono i nostri unici avversari, il centrosinistra è fuori dai giochi. Ci da dentro anche l’europarlamentare Aldo Patriciello, forse scontento della sconfitta del cognato Mario Pietracupa che incalza: “Venafro ha una parlamentare che la gente non conosce. Hanno preso i voti e sono scappati. La gente mi ferma e mi chiede questa donna chi sia. Noi invece chiediamo ai nostri candidati una campagna porta a porta e di chiedere di votare sul simbolo di Forza Italia rassicurando i cittadini che noi ci saremo sempre“.

Ma il protagonista è sempre Donato Toma, il candidato presidente su cui Forza Italia ha scommesso. Appoggiato da una lista di 20 persone tra cui, il fedelissimo consigliere uscenteNicola Cavaliere, il consigliere uscente Nico Romagnuolo e il figliol prodigo Massimiliano Scarabeo, che dopo un periodo di centrosinistra torna alla casa madre del centrodestra.

Ci sono amministratori e nuove proposte della politica come possiamo vedere dal video di presentazione. La consigliera di opposizione al comune di Bonefro Claudia Lalli, Armandino D’Egidio di San Polo Matese e Michele Di Bartolomeo figlio dell’ex sindaco di Campobasso Gino Di Bartolomeo, che di recente si era avvicinato al progetto di Paolo Di Laura Frattura.

Donato Toma ha sottolineato: “Questa è una squadra di gente perbene che rappresentano altra gente perbene che si trova per le strade del Molise. Sono fierissimo di averli tutti con me”. Anche Toma è convintissimo di avere come unico avversario Andrea Greco. Ma senza nominarlo mai dichiara: “Noi siamo quelli della proposta politica, la facciamo parlando con la gente e in mezzo alla gente. Non come chi impara il copione a memoria. In un confronto televisivo gli ho fatto un test. E mi dispiace ammetterlo ma il mio voto è 0 spaccato“.