Veneziale fuori dai giochi? Il Pd non si arrende e invia in Molise Gentiloni e Martina

Andrea Greco e Donato Toma su una sola cosa sono d’accordo: il centrosinistra sarebbe fuori dalla partita per la vittoria della Regione. Non la pensa così il candidato Carlo Veneziale che, al pari degli altri, ha invitato i suoi big per tentare di vincere la partita.

Ed è in tale ottica che il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni sarà a Campobasso. La visita del presidente del Consiglio è in programma venerdì 13 alle ore 18 presso il Centrum Palace di Campobasso.

In calendario anche la visita di Cesare Damiano, lunedì 16 a Guglionesi, e del segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina che sarà in Molise mercoledì 18.