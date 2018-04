Scarabeo: niente sedi elettorali, solo circoli di partiti

Vorrei precisare che NON sono previste inaugurazioni di sedi elettorali nel corso di questa campagna per le regionali. I nostri circoli di Isernia e Venafro in questi mesi sono sempre stati attivi sul territorio al servizio del cittadino e per raccogliere le istante di tutti. Sto valutando l'apertura di ulteriori due sedi, una a Campobasso e una a Termoli, ma avremo modo di riparlarne dopo il voto del 22 aprile.

Massimiliano Scarabeo