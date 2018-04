Domani 10 Aprile celebrazione del 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

166° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

Martedì 10 aprile p.v., si svolgerà a Isernia, presso la sede della Questura, la cerimonia celebrativa del 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Anche quest'anno il tema della cerimonia avrà come slogan "Esserci sempre", a testimoniare l'impegno costante che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza porta avanti da tempo per realizzare la sicurezza con un sentimento di vicinanza ai cittadini.

L'arrivo delle Autorità Civili e Religiose è previsto per le ore 10,15 e la cerimonia avrà inizio alle ore 10,30 presso l’Auditorium della Curia ( ex Università) di via Mazzini.

Dopo la lettura dei messaggi augurali del Capo dello Stato, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, il Sig. Questore di Isernia, dr. Ruggiero BORZACCHIELLO, pronuncerà una breve allocuzione.

Seguirà la premiazione del personale che si è particolarmente distinto in operazioni di Soccorso Pubblico e Polizia Giudiziaria con la consegna dei relativi attestati di riconoscimento.

In concomitanza dell’evento, gli uffici della Questura saranno chiusi al pubblico.