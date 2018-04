Furto di uno smartphone, denunciata dai Carabinieri una giovane donna per ricettazione

Una donna di Venafro ha denunciato ai Carabinieri di essere rimasta vittima del furto del suo smartphone, avvenuto all’interno di una piscina di una struttura ricettiva. Le immediate indagini, anche di natura tecnica, condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, consentivano di risalire all’attuale utilizzatore dello smartphone, che veniva identificata in una giovane donna di Isernia, che ora dovrà rispondere del reato di ricettazione. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se la stessa donna, utilizzatrice del telefonino, sia anche l’autrice materiale del furto.