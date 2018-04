Truffe online, pregiudicato denunciato dai Carabinieri.

E’ stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Colli al Volturno, si tratta di un pregiudicato di origine siciliana, resosi responsabile del reato di truffa aggravata. L’uomo aveva messo in vendita online una macchina agricola al prezzo di circa mille euro, che veniva acquistata da un cittadino di Rocchetta al Volturno tramite pagamento post-pay. Una volta scoperto che il mezzo agricolo era di fatto inesistente, è scattata l’indagine dei militari dell’Arma, che anche attraverso attività di natura tecnica, sono riusciti a risalire all’autore della truffa. Ulteriori indagini sono comunque in corso per accertare se il pregiudicato si sia reso protagonista di altre analoghe truffe in campo nazionale.