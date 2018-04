Stalla in fiamme, 40 mucche messe in salvo dai Vigili del Fuoco

Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia sono intervenuti presso un'azienda agricola sita nel comune di Pozzilli ove era in fiamme la stalla.

Tre squadre dei Vigili del Fuoco con tre mezzi si sono prodigati per ore per estinguere le fiamme e trarre in salvo le 40 mucche presenti nella stalla. Ingenti i danni subiti dalla struttura in parte anche crollata durante le operazioni di spegnimento.

Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle ore 7 circa.