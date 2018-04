Elezioni regionali-Clementina Galasso candidata nella lista Molise 2.0, per la coalizione di centrosinistra

Spazio elettorale

​Clementina Galasso, di Agnone, candidata per le elezioni regionali nella lista Molise 2.0.,coalizione di centrosinistra, a sostegno della candidatura di Carlo Veneziale presidente. Clementina da tutti chiamata Dina e' una delle 10 donne candidate nella lista Molise 2.0. E' alla sua prima esperienza come candidata e la sua candidatira scaturisce da una lunga militanta nelle file del PD. Rutiana da sempre, il suo rapporto con il politico molisano viene da lontano per la condivisione di programmi e strategie politiche. Il suo impegno è nato dall' amore per la sua terra, il suo paese e contro lo spopolamento. Le sue priorità politiche a salvaguardia del territorio altomolisano sono la sanità, la viabilità, la cultura, l'occupazione. il turismo e una spiccata propensione per le politiche di genere: pari opportunità, legge sulla violenza, servizi a sostegno della famiglia.