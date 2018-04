SOA Sindacato Operai Autorganizzati : No alla guerra in Siria! Il grido degli Operai Molisani .

Dallo Statuto del SOA Art. 3 -

Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati e’per la pace e i diritti fondamentali dell’uomo,diritto di parola ,ambiente, salute , parita’ di sesso e di religione non solo sul territorio nazionale ma anche con ottica e pratica internazionale ,

inquadra la propria azione nella prospettiva generale del superamento del modo di produzione capitalistico, in quanto sistema economico-sociale basato storicamente e continuamente sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, generatore di guerre e discriminazioni sociali economiche e razziali che ricadono sull’umanità intera.

Dopo l'accusa sul presunto uso di armi chimiche da parte del regime di Assad, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e Israele si preparano a un nuovo intervento militare in Siria.

Diciamo No all'intervento militare e ribadiamo il nostro ripudio alla guerra . Le vittime civili , in primis i bambini, non devono subire l'arroganza e la spietatezza di chi in nome della pace continua a generare morte. Vergogna!

NO al riarmo e all’aumento delle spese militari a scapito delle spese sociali , chiediamo la chiusura delle basi militari .

La Pace e' possibile se ci mobilitiamo a partire dalle nostre coscienze.

Coordinamento SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Basso Molise , 12 Aprile 2018