Regionali: Berlusconi, qui vinceremo."Non disperdere consensi su chi non ha soluzioni"

TERMOLI (CAMPOBASSO), 13 APR - "Le elezioni sono molto importanti per la Regione Molise perché l'attuale amministrazione ha molte colpe e ci sono tante cose su cui la nuova amministrazione dovrà lavorare, lavorare sodo per modificarle e dare delle risposte ai cittadini del Molise che fino ad adesso non hanno avuto". Così Silvio Berlusconi a proposito delle elezioni regionali in Molise. "Poi dato il momento della politica nazionale - ha proseguito il leader di Forza Italia - una nostra rotonda vittoria in Molise ci aiuterà a trovare nel Parlamento i voti di cui il Centro destra necessita".

"Sono certo che qui in Molise il centrodestra vincerà". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, appena arrivato a Termoli, prima tappa della sua due giorni in Molise per appoggiare il candidato presidente della Regione. "Vi invito tutti a votare centrodestra: non disperdiamo consensi a favore di chi non offre nessuna possibilità di trovare soluzioni per i problemi del paese" ha detto Berlusconi rivolgendosi agli elettori molisani.(ANSA)