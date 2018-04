Gentiloni: vincere in Molise per acquisire credibilità a Roma

“In Molise abbiamo tutte le carte in regola per avere una responsabilità di governo grazie a Carlo Veneziale“. Lo ha dichiarato in un affollato Centrum Palace il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Arrivato in Molise per tirare la volata a Carlo Veneziale ha affrontato tutte le tematiche più scottanti dell’attualità. Dalla situazione in Siria fino al populismo della nuova coalizione di centrodestra e Movimento Cinque Stelle. Come affrontare la crisi siriana Gentiloni lo dice affermando la non negoziabilità dei patti di 70 anni di alleanza con gli Stati Uniti. “Non ci rassegniamo a vedere i bambini che muoiono sotto le armi chimiche- ha dichiarato Gentiloni – ma siamo fedeli all’alleanza con gli Stati Uniti pur non portando avanti alcuna azione militare“.

Sul Molise ha parlato intrecciando il risultato con quello del 4 marzo. "La partita è diversa– ha sostenuto Gentiloni –il sistema di gioco é diverso e l'alleanza é diversa. Dobbiamo pensare a una pagina nuova all'interno del Molise". Gentiloni ha tracciato la via : quella di non tornare al centrodestra e di non sperimentare il sistema del Movimento Cinque Stelle. "Se non volete queste due coalizioni che in Molise fingono di confliggere mentre a Roma si mettono d'accordo l'unica alternativa é votare per il centrosinistra. Non serve nessuna remuntada ma dobbiamo puntare sui nostri valori di credibilità e affidabilità".