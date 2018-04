Per la chiusura della campagna elettorale parata di big a Agnone: Salvini, Di Maio e Di Battista

Dopo le visite del premier Gentiloni e del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, si preannuncia una nuova parata di big per la chiusura della campagna elettorale per le Regionali del 22 aprile.

Si prefigura, in realtà, un vero e proprio finale col botto, con la presenza di tre leader dello scenario politico attuale: Matteo Salvini della Lega e il duo Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle.

Ed ecco che, giovedì 19 aprile, l’esponente del centrodestra sarà prima ad Agnone, alle ore 20, e poi alle 21:30 a Isernia per il comizio finale.

Di Maio e Di Battista, invece, chiuderanno lo stesso giorno direttamente ad Agnone, città natale del candidato presidente grillino Andrea Greco. L’appuntamento con i cittadini è fissato alle 21:30.