Salvini torna a San Giuliano di Puglia: nessun governo è un rischio

“Nessun tipo di governo che avrà l’Italia è un rischio”. Sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini giunto a San Giuliano di Puglia questa mattina nella sua prima tappa molisana che lo porterà alle elezioni del 22 aprile.

Ha risposto così a un collega che gli chiedeva, nel corso di una conferenza stampa improvvisata nel villaggio provvisorio, che c’era un rischio di governo Lega, Forza Italia e Cinque Stelle. A Salvini è stato chiesto anche di commentare le ultime dichiarazioni di Berlusconi ma lui, per chiosare e mantenere salda l’alleanza a centrodestra risponde: “ne dice tante che non riesco a seguire” .

Ed è così che risponde a chi tenta di capire se preferisce ascoltare le sirene del Movimento Cinque Stelle che gli dicono di rompere l’alleanza con Berlusconi per fare un governo del cambiamento sul patto modello tedesco.

Salvini prima della conferenza stampa ha ricordato la tragedia di San Giuliano di Puglia, del terremoto del 31 ottobre 2002. Ha ricordato gli attimi di quello che è successo. Ha ricordato che con fatti e soldi garantirà la sicurezza dei ragazzi e degli insegnanti non con le parole ma con la buona scuola di Matteo Renzi.

Salvini è in Molise per dire no al centro Hub di San Giuliano di Puglia per dire no agli immigrati e ai finti profughi che dovrebbero entrare all’interno del centro. Salvini definisce il villaggio bello e ridente ma si oppone alla riutilizzazione dello stesso come centro per i migranti.

D'accordo con Salvini naturalmente il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto, il quale sottolinea però che per fermare questo progetto "è necessario che il centrodestra vinca al governo e possa farsi da tramite per evitare che tutto questo vada avanti". Mazzuto ha anche chiesto però ai giornalisti di non pressare il leader della Lega per tutto il percorso di giornata che accompagnerà il leader della Lega anche a Larino, Santa Croce di Magliano, Montenero di Bisaccia, Termoli e dulcis in fundo a Campobasso alle 21 in piazza Prefettura.