Movimento Cinque Stelle: settimana decisiva Di Maio e Di Battista in tour, forse anche Grillo

Luigi Di Maio ormai sa che la vittoria in Molise non è più tanto scontata come sembrava un mese fa. I recenti attacchi a mezzo stampa contro il candidato Andrea Greco starebbero ottenendo l’effetto sperato: far salire le quotazioni del centrodestra e anche del centrosinistra.

Per questo motivo avrebbe dichiarato al Piccolo di Trieste: “Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c’è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali“.

Ricordiamo che in Friuli Venezia Giulia si vota la domenica successiva al nostro Molise e lì le quotazioni del centrodestra sono nettamente superiori a quelle del Movimento.

Ma da Roma non si arrendono e calano l’artiglieria pesante sul nostro territorio. Per ora si tratterebbe di un programma tutto in divenire ma di certo c’è che i personaggi che contano si batteranno il territorio in lungo e in largo per assicurare la vittoria di Andrea Greco.

Oltre a Luigi Di Maio, che tornerà in Molise da domani scendendo a Montenero di Bisaccia, ci sarà anche Alessandro Di Battista. L’altro guru del Movimento che però ha scelto di stoppare con la carriera da parlamentare e rimanere nel Movimento Cinque Stelle solo come ideologo e influencer.

I due saranno insieme mercoledì sera a Venafro per poi raggiungere Agnone nella serata di giovedì. Il clou venerdì sera a Campobasso, quando alle 20.30 potrebbe giungere anche Beppe Grillo insieme a Di Maio e Di Battista.