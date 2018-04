Giornata Nazionale del vino e dell'olio, 20 -21 aprile in tutta Italia. In Molise l'iniziativa si svolgerà al Castello Pandone, Venafro (IS)

La Giornata Nazionale, realizzata in collaborazione con MiBACT, MIPAAF, MIUR e RAI, rappresenta un’importante occasione per la divulgazione della cultura del vino e dell’olio italiani, dunque delle infinite varietà, tipologie, differenze e tipicità che il territorio nazionale esprime; un sapere e un patrimonio unico al mondo per ricchezza e complessità.



Venti appuntamenti, distribuiti in tutte le regioni e legati alla storia del vino e dell’olio, con relatori, ospiti, sommelier e pubblico, che si attende numeroso in una giornata dedicata a due dei protagonisti del made in Italy: vino e olio, con approfondimenti sugli aspetti storici e culturali a loro connessi. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_381226796.html



Di seguito le sedi museali dove si svolgerà l’iniziativa: